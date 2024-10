POL-K: 241022-5-K Schussabgabe in Köln-Kalk - 32-jähriger tödlich verletzt

Köln (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (16. Oktober) ist ein 71-Jähriger Kölner auf dem Weg nach Hause mutmaßlich bei einem Überfall in Köln-Hohlweide schwer verletzt worden. Fest steht, dass der 71-Jährige gegen 0.35 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Vischerringsstraße aus der Linie 3 stieg und in Richtung Schlagbaumsweg ging. Dort kam er mit einer ...

mehr