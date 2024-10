Polizei Köln

POL-K: 241022-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub - Mobiltelefon in U-Bahn geraubt

Köln (ots)

Mit Bildern aus der Videoüberwachung der U-Bahn fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Gesuchte am 3. April gegen 15.20 Uhr mit einem 43-Jährigen in der U-Bahn Linie 4 zwischen Wiener Platz und Poststraße in Streit geraten sein. An der Haltestelle Poststraße entstand ein Handgemenge zwischen den Männern. Der Verdächtige entriss dem 43 Jahre alten Mann das Mobiltelefon und flüchtete mit der Beute aus der Bahn.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/149155

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Verdächtigen machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221-229-0 oder unter der E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell