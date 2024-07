Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Fall von Diebstahl- Schaukasten aufgebrochen

Enger (ots)

(sls) Durch die Inhaberin eines Online-Geschäftes an der Wagnerstraße wurde am frühen Mittwochmorgen (17.7.) ein aufgebrochener Schaukasten festgestellt. Der Schaukasten befindet sich direkt vor einer Grundstückseinfahrt und ist mit Babykleidung bestückt. In der Zeit von Dienstagabend bis zur Feststellzeit brachen bislang unbekannte Täter den Schaukasten auf und nahmen die Ausstellungsstücke im Gesamtwert von ca. 100 Euro als Diebesgut mit. Bei der Bekleidung handelte es sich um zwei Baby-Sommerhüte, eine kleine Leggings, ein T-Shirt und einen Sommer Romper. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge am Schaukasten aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

