Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bekämpfung der Drogenkriminalität - Polizei stellt nicht geringe Menge Amphetamine sicher - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Löhne (ots)

(um) Bereits vergangenen Dienstag nahmen die Drogenfahnder der Herforder Polizei in Gohfeld einen 32-Jährigen fest. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht den Handel mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln aus dessen Wohnung heraus betrieben zu haben. Die Kriminalbeamtinnen und -beamten fanden in der Wohnung etwa 400g Amphetamine und fast ein viertel Kilogramm an Marihuana. Hier wird derzeit noch der genaue Wirkstoff im Labor des Landeskriminalamtes bestimmt. Erst dann kann der genaue Tatvorwurf je nach Marihuana und Wirkstoff sich sogar verschärfen. Die sichergestellten Drogen dürften mindestens einen Straßenverkaufswert von über 6000.- Euro haben. Der Dealer war durch die Festnahme der Ermittler überrascht, zualledem sogar ein zuständiger Richter am Amtsgericht Bad Oeynhausen noch am Nachmittag eine Vorführung anberaumte. Dort war das Ergebnis die U-Haft aufgrund des Tatvorwurfs Handel mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln mit Waffen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Herford dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell