Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmenfahrzeug beschädigt- Werkzeug mitgenommen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Ein böse Überraschung erlebte der Nutzer eines Firmenfahrzeuges Skoda Oktavia, als er am Mittwochmorgen (17.7.) zu seinem Abstellort zurückkehrte. Die Heckscheibe wurde durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen und ein hochwertiger Werkzeugkoffer und Akkuschrauber entwendet. Der Toyota wurde am Abend zuvor gegen 17.30 Uhr auf dem Firmengelände am Hühnerkamp abgestellt. Gegen 05.30 Uhr am Morgen stellte der Nutzer die Beschädigungen und den Diebstahl fest. Da sich das Firmengelände anliegend an der viel befahrenen Löhner Straße befindet hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die weitere Angaben zum Diebstahl machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

