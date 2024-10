Polizei Köln

POL-K: 241022-1-K Verkehrskontrolle führt zum Fund von über einem Kilogramm Kokain - 27-Jähriger in Köln-Kalk festgenommen

Köln (ots)

Am Montagabend (21. Oktober) hat ein Streifenteam bei einer Verkehrskontrolle in Köln-Kalk mehr als ein Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Beamten stoppten gegen 23 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer auf der Robertstraße, fanden das gepresste Kokain in seinem Rucksack und nahmen ihn fest.

Im Anschluss durchsuchten die Ermittler auf richterliche Anordnung die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie eine geringe Menge Marihuana sowie eine Machete. Ob die Beweismittel ihm oder einem seiner beiden Mitbewohner zuzuordnen sind, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Festgenommene, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell