POL-K: 241021-2-K Aufmerksame Zeugin verhindert Taschendiebstahl - mutmaßliche Diebin vorläufig festgenommen

Köln (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Samstagabend (19. Oktober) in der Kölner Innenstadt ist ein 61-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Straßenbahn gegen 23.15 Uhr von der Haltestelle Rudolfplatz in Richtung stadtauswärts an und überquerte hierbei den Habsburgerring. Kurz hinter der Kreuzung ...

mehr