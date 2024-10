Polizei Köln

POL-K: 241021-1-K Fußgänger frontal erfasst - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots)

Ein Fußgänger (72) ist am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr beim Überqueren der Frankfurter Straße in Köln-Buchheim von einem Honda Civic frontal erfasst worden. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, da ein Notarzt lebensgefährliche Verletzungen nicht ausschließen konnte.

Laut Zeugenaussagen soll der 72-Jährige in Höhe der Hausnummer 200 vom Grünstreifen, welcher die Fahrtrichtungen der Frankfurter Straße trennt, in Richtung der dortigen Bushaltestelle gerannt sein, um einen wartenden Bus zu erreichen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und den Honda Civic sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/sb)

