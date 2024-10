Polizei Köln

POL-K: 241018-2-K/LEV Raubdelikte am Leverkusener Fährhafen - Durchsuchung bei mutmaßlichen Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 5. September 2024, Ziffer3.

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Kriminalbeamte durchsuchten am Freitagmorgen (18. Oktober) zwei Wohnungen mutmaßlicher Räuber in Leverkusen-Rheindorf. Die drei gesuchten Verdächtigen (16, 17, 18) wurden angetroffen und Beweismaterial sichergestellt. Den Beschuldigten werden sechs Raubtaten zur Last gelegt, die sie zwischen dem 21. August und dem 26. September im Bereich des Fährhafens in Leverkusen-Hitdorf begangen haben sollen. Dabei sollen sie Passanten angegriffen und Geld und Smartphones geraubt haben. Unter dem Beweismaterial befand sich nun unter anderem auch ein Smartphone, das am 2. September geraubten worden sein soll.

In enger Zusammenarbeit der Ermittlungsgruppe (EG) "Fähre" und Streifenpolizisten der Wache Leverkusen, haben die Beamten des Kriminalkommissariats 14 die Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt.

Die Beweismittel werden nun ausgewertet und die Ermittlungen dauern an. (cb/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell