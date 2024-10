Polizei Köln

POL-K: 241017-4-K Mit gestohlenen EC-Karten auf Einkaufstour - Zivilkräfte nehmen zwei Tatverdächtige in der Kölner Innenstadt vorläufig fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochnachmittag (16. Oktober) ein mutmaßliches Betrüger-Pärchen (w26, m36) in der Innenstadt vorläufig festgenommen, das mit gestohlenen EC-Karten auf Einkaufstour gewesen sein soll. Bei einer Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Einsatzkräfte zwei EC-Karten, die bereits mutmaßlichen Diebstählen zugeordnet werden können.

Auf dem Neumarkt war das bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannte Paar den Kripobeamten aufgefallen. In mehreren Geschäften waren der 36-Jährige und seine Komplizin dabei beobachtet und von Überwachungskameras aufgezeichnet worden, wie sie versucht hatten Lebensmittel und Kosmetikartikel per Karte zu bezahlen. Dabei waren sie jedoch mehrfach an der Pin-Eingabe gescheitert und hatten ihr Vorhaben immer wieder abgebrochen. Erst als die Verdächtigen in einem Geschäft per Karte und Unterschrift bezahlt und mit ihrer Beute den Supermarkt verlassen hatten, hatten sich die Polizisten zu erkennen gegeben und die Personenkontrolle durchgeführt.

Da die 26-Jährige über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Ihr Lebensgefährte hält sich offenbar illegal in Deutschland auf, verfügt über keinen festen Wohnsitz und soll daher noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/sb)

