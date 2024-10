Polizei Köln

POL-K: 241017-3-K/GE Weiterer Tatverdächtiger im Zusammenhang mit Geiselnahme in Köln-Rodenkirchen festgenommen - Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehl in Gelsenkirchen vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur mutmaßlichen Geiselnahme vom 5. Juli 2024 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5817497 ) haben Ermittler der EG "Sattla" in den frühen Morgenstunden (17. Oktober) einen Haftbefehl des Amtsgerichts Köln wegen des dringenden Tatverdachts der Geiselnahme und der gefährlichen Körperverletzung gegen einen in Gelsenkirchen wohnenden 24 Jahre alten Beschuldigten vollstreckt. Ihm wird vorgeworfen, aktiv an der mutmaßlichen Entführung der zwei Personen von Bochum nach Köln-Rodenkirchen sowie an dem Gewaltgeschehen in dem Haus beteiligt gewesen sein. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sowie der Wohnung eines 29 Jahre alten mutmaßlichen Gehilfen stellten die Ermittler mehrere Mobiltelefone sicher, die nun ausgewertet werden. Der 29-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen im Vorfeld der Tat Beihilfe zur dieser geleistet haben. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen können nähere Auskünfte nicht erteilt werden.

Für telefonische Auskünfte zu dem Ermittlungsverfahren ist die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln unter der Rufnummer 0221 477-4548 erreichbar. (cw/de)

