Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Verkehrsunfall fordert einen Schwerverletzten - Straße gesperrt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.08.2024, gegen 12:00 Uhr, hat ein Verkehrsunfall auf der L 160 zwischen Unterlauchringen und Küssaberg-Kadelburg einen Schwerverletzten gefordert. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der 62 Jahre alte Fahrer eines Transporters mit Anhänger zu weit links gewesen sein. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 40 Jahre alten Mannes. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in eine Klinik. Die Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. An diesen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100000 Euro. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Strecke komplett gesperrt.

