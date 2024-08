Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unbekannter durchsucht Pkw in Höllstein - Polizei rät zur Aufmerksamkeit!

Am Freitag, 02.08.2024, gegen 03.10 Uhr, setzte sich ein unbekannter Mann in der Friedrichstraße in einen wohl nicht verschlossenen Audi und durchsuchte den Innenraum. Nach Sachlage wurde nichts entwendet.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

