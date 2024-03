Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus in der Mainaustraße (06./07.03.2024)

KOnstanz (ots)

Unbekannte Täter sind in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Mainaustraße eingebrochen. Im Zeitraum vom 06./07.03.2024 verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zu den beiden im dritten Obergeschoß gelegenen Wohnungen. Anschließend durchsuchten und durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige/fremde Personen im Gebäude Nummer 190B aufgefallen sind, oder die sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

