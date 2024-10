Polizei Köln

POL-K: 241018-1-K Festnahme nach Raub einer Halskette am Kölner Dom - Überfall von Videobeobachtung aufgezeichnet

Köln (ots)

Nach einem Halskettenraub am Donnerstagabend (17. Oktober) am Heinrich-Böll-Platz hat die Polizei den 18 Jahre alten Tatverdächtigen mit Hilfe der Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung identifiziert und wenig später in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen. Beim Versuch vor den Polizisten zu fliehen, hatte er ein Smartphone weggeworfen. Wie sich herausstellte, hatte er dieses zuvor am Eigelstein einem 15-Jährigen aus der Jackentasche gestohlen. Der polizeibekannte Mann aus Marokko wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Nach Aussage des Überfallenen soll der 18-Jährige ihn angesprochen und ihm dann unvermittelt die Silberkette vom Hals gerissen haben. Der Raub zum Nachteil des 16 Jahre alten Jungen aus Düsseldorf gegen 20 Uhr ist auf dem Video dokumentiert. (as/sb)

