BPOL-F: Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) - Auf der Fahrt nach Frankfurt am Main wurde am Samstag ein 28-jähriger Reisender im ICE 278 von einem unbekannten Mann bestohlen. Wie der Geschädigte bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof angab, hatte ihm der Unbekannte ein Etui gestohlen in dem sich 12.500 Euro sowie 1500 US-Dollar in bar befanden. Auf der Fahrt von Olten in der Schweiz nach Frankfurt hätte ihn der Mann in ein Gespräch verwickelt und ihm geholfen seine Tasche, in der ...

mehr