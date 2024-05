Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Zwei Männer, im Alter von 21 und 23 Jahren, die Anfang der Woche Reisende im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen hatten, wurden von Beamten der Bundespolizei am Donnerstag wiedererkannt und festgenommen. Aufgrund von Fahndungsbildern hatten die Beamten die Beiden im Frankfurter Hauptbahnhof wiedererkannt, wo sie offenbar nach weiteren Tatgelegenheiten Ausschau hielten. Der 21-Jährige hatte am 13. Mai einer Reisenden den Laptop gestohlen. Nur einen Tag zuvor hatte der 23-Jährige einem Reisenden den Reisekoffer entwendet. In beiden Fällen konnten die gestohlenen Gegenstände nicht wieder aufgefunden werden. Die wohnsitzlosen Männer, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

