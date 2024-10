Polizei Köln

POL-K: 241018-3-K Schnelle Festnahme nach Sexualdelikt - Unbekannter war in Wohnung einer Frau eingestiegen

Köln (ots)

Wenige Stunden nach einem Sexualdelikt in Köln-Zollstock am heutigen Morgen (18. Oktober) hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Bei dem 44-Jährigen soll es sich um den Mann handeln, der gegen 5.30 Uhr durch ein offenstehendes Hochparterrefenster in die Wohnung einer Kölnerin in Zollstock eingedrungen war, sie in ihrem Bett unsittlich berührt und gewürgt hatte. Aufgrund ihrer lauten Hilfeschreie war ein Angehöriger aufmerksam geworden und der Überfallenen zur Hilfe geeilt.

Eine vom Erkennungsdienst am Tatort gesicherte Fingerspur brachte die Ermittler bereits am Mittag auf die Spur des Gesuchten. Im Zuge der Spurenauswertung in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt konnte der 44-Jährige, der bereits als Exhibitionist in Erscheinung getreten ist, identifiziert werden. Um 15.30 Uhr nahmen Ermittler des Kriminalkommissariats 12 ihn am Vorgebirgspark, nahe einer Hilfeeinrichtung fest.

Der dringend Tatverdächtige macht von seinem Schweigerecht Gebrauch und soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell