Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241015-5: Einbrecher an Haustür von Bewohnern überrascht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern zwischen 25 bis 30 Jahren, die Montagnachmittag (14. Oktober) in Brühl versucht haben sollen, die Eingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Einer soll einen Dreitagebart und eine zierliche Figur haben, der andere habe eine kräftige Statur und einen eckigen Bart. Beide sollen etwa 175 Zentimeter groß sein und schwarze Kappen getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die beiden Unbekannten von den Bewohnern des Hauses an der Alten Bonnstraße an der Haustür überrascht worden sein. Die Täter entfernten sich über die Straße "Kreuzhof" in Richtung der Straße "Am Ringofen". Wenig später stellten die Geschädigten Hebelspuren an der Haustür fest.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell