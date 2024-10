POL-REK: 241015-2: Zeugensuche nach Einbruch in Imbiss

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Täter scheiterten an weiterem Haus Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum von Samstagabend (12. Oktober) bis Sonntagmorgen (13. Oktober) in ein Einfamilienhaus in Brühl eingebrochen sein sollen. Etwa zur gleichen Zeit sollen Unbekannte versucht haben, in ein weiteres Haus in unmittelbarer Nähe einzudringen. ...

