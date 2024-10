POL-REK: 241014-6: Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein - Zeugensuche

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Täter scheiterten an weiterem Haus

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum von Samstagabend (12. Oktober) bis Sonntagmorgen (13. Oktober) in ein Einfamilienhaus in Brühl eingebrochen sein sollen. Etwa zur gleichen Zeit sollen Unbekannte versucht haben, in ein weiteres Haus in unmittelbarer Nähe einzudringen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten im Zeitraum von Samstag, 17.30 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses an der Hubert-Geuer-Straße aufgehebelt haben. Sie sollen das gesamte Haus durchwühlt und mit Goldmünzen und Bargeld geflüchtet sein. Im selben Zeitraum sollen Unbekannte versucht haben, in ein weiteres Wohnhaus in derselben Straße zu gelangen. Dort sollen sie Rollläden hochgeschoben haben, jedoch nicht ins Haus gelangt sein. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten in beiden Fällen Strafanzeigen. (rs)

