Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fenstersturz

Achern (ots)

Eine junge Frau hat sich am späten Montagnachmittag infolge eines Fenstersturzes in der Oberacherner Straße lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Schwerverletzte fiel gegen 17:45 Uhr aus dem zweiten Stock eines Anwesens rund acht Metern in die Tiefe und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Beamten der Kriminalpolizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor; vielmehr ist von einem Unglücksfall auszugehen.

