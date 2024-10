Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241014-4: Täterduo überfiel zwei Personen - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Unbekannte erbeuteten Portemonnaie

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Samstag (12. Oktober) eine junge Frau (22) und einen jungen Mann (23) in Quadrath-Ichendorf angegriffen und ein Portemonnaie erbeutet zu haben. Zwei der Gesuchten seien circa 20 Jahre alt und mit Sturmhauben maskiert gewesen. Zur Tatzeit sollen sie dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen seien die zwei Geschädigten gegen 1 Uhr auf einem Spielplatz an der Lutherstraße gewesen, als ein dunkles Auto an der Kreuzung von Lutherstraße und Rilkestraße gehalten habe. Die zwei Täter seien ausgestiegen und auf die 22-Jährige zugegangen. Sie sollen die Frau unvermittelt geschlagen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als die Maskierten den 23-Jährigen bemerkten, griffen sie ihn an und der Mann stürzte zu Boden. Als er auf dem Boden lag, sollen ihn die Unbekannten getreten und Geld gefordert haben. Daraufhin habe der junge Mann sein Portemonnaie ausgehändigt und die Angreifer seien zum Auto zurück geflüchtet, in dem ein Komplize mit Vollbart am Steuer gesessen habe. Das Trio sei über die Lutherstraße in unbekannte Richtung geflohen. Laut aktuellen Erkenntnissen habe es sich bei dem Fluchtfahrzeug um ein Auto der Marke KIA in grau-schwarz gehandelt.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell