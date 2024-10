POL-REK: 241014-1: Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots) - Kollision an roter Ampel Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (10. Oktober) in Bergheim-Paffendorf ist eine Autofahrerin (32) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei die 32-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Bundesstraße (B) 477 von Elsdorf kommend in Richtung Bergheim ...

