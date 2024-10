POL-REK: 241014-2: Auto von Straße abgekommen und überschlagen

Brühl (ots) - Ermittlungen dauern an Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (11. Oktober) in Brühl ist ein Kind (2) leicht verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr sei das Kind in Begleitung einer Angehörigen mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerweg im Bereich der Steingasse und der Straße "Wingertsberg" unterwegs gewesen. Zeitgleich habe ein Autofahrer (63) beabsichtigt von einem Parkplatz an der Straße ...

mehr