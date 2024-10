Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Dringend Verdächtiger an Unfallstelle angetroffen

53547 Breitscheid-Hochscheid (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag teilte eine Zeugin mit, dass sie Fahrzeugteile in der Ortslage Breitscheid-Hochscheid aufgefunden hatte. Augenscheinlich stammten diese von einem unfallbeschädigten Fahrzeug. Auf der Anfahrt konnte die Streifenbesatzung einen verunfallten, grauen VW Caddy zwischen Hochscheid und Siebenmorgen in der Schutzplanke stehend, wenige Meter vor der Ortslage Siebenmorgen, auffinden. Das Fahrzeug war derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Aufgrund des Anfangsverdachts einer möglichen Unfallbeteiligung unter Alkoholeinfluss wurde einer männlichen Person eine Blutprobe entnommen. Zeugen, welche den Unfall des grauen VW Caddy auf der Strecke zwischen Breitscheid-Verscheid und Siebenmorgen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder unter der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

