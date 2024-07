POL-OG: Kuppenheim - Wildunfall

Gaggenau (ots) - Zu einem Unfall kam es mit einem Fahrradfahrer in einem Kreisverkehr am Mittwochmorgen in der Vogesenstraße. Gegen 5:20 Uhr fuhr der 37-jährige Fahrradfahrer in den Kreisverkehr, während ein unbekannter Autofahrer ebenfalls einfuhr. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Fahrradfahrer, wich aus und stürzte daraufhin. Durch den Sturz wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu ...

