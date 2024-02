Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenfund bei zwei Einsätzen am Dienstag - zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0159

An zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten haben Beamte der Polizei Dortmund am Dienstagnachmittag (13. Februar) Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. In diesem Zuge nahmen sie zwei mutmaßliche Drogenhändler fest und durchsuchten zwei Wohnungen.

Auf den ersten Tatverdächtigen wurden die Einsatzkräfte gegen 14.35 Uhr in der Herderstraße aufmerksam. Aus der Anwohnerschaft hatten sich mehrere Hinweise auf Betäubungsmittelhandel an einem Mehrfamilienhaus ergeben. Und so beobachteten die Polizisten auch das verdächtige Verhalten eines 18-jährigen Dortmunders. Dieser verließ ein dortiges Haus und tauschte offensichtlich mit einem anderen Mann einen Gegenstand gegen Geld aus.

Nach ihren Beobachtungen durchsuchten sie mit dem entsprechenden Beschluss eines Richters die Wohnung, die dem Mann zugeordnet werden konnte. Hier fanden sie mehrere Plastikbeutel mit Cannabis und stellten diese sicher.

Den 18-jährigen Mann nahmen die Beamten vorläufig fest - ebenso wie einen 22-jährigen Dortmunder, der sich mit in der Wohnung befand. Die besonderen Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis und Zubereitungen.

Gegen 15.55 Uhr machte ein 19-jähriger Dortmunder wiederum Beamte im Bereich der Gleiwitzstraße auf sich aufmerksam. Denn als er den Streifenwagen bemerkte, in dem sie unterwegs waren, lief er sofort weg und versuchte offenbar etwas in seinen Taschen zu verstecken. Der junge Mann flüchtete in ein Mehrfamilienhaus im Simmelweg, wo er im Keller verschwand. Mithilfe einer Anwohnerin betraten die Beamten daraufhin den Keller.

Dort fanden sie nicht nur den 19-Jährigen, der vergeblich versuchte sich zu verstecken. Sie fanden in seiner Nähe zudem auch noch eine Tüte, in der sich Druckverschlusstüten sowie mehrere Verkaufseinheiten Cannabis befanden. Diese stellten sie sicher. Den Dortmunder brachten sie für weitere polizeiliche Maßnahmen zur nächstgelegenen Wache. Bei seiner Durchsuchung fanden sie auch ein Messer, das ebenfalls sichergestellt wurde.

Auch seine Wohnung wurde mit einem entsprechenden Beschluss durchsucht. Hier fanden die Einsatzkräfte jedoch keine weiteren Drogen.

Die besonderen Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis und Zubereitungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell