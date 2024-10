POL-REK: 241015-4: Unbekannter erbeutet Bargeld mit dreister Lüge - Zeugensuche

Kerpen (ots) - Schlüssel entwendet Polizisten fahnden derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Sonntagabend (13. Oktober) und Montagabend (14. Oktober) in einem Imbiss in Kerpen eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Ermittlungen ...

mehr