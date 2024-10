Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241015-3: Einbrecher flüchteten in silbernem Auto - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bewohnerin überraschte Täter

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die am Montagmittag (14. Oktober) in ein Wohnhaus in Hürth eingebrochen sein sollen. Eine Bewohnerin soll zwei Täter bei der Tatausführung gestört haben. Beide sollen 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Die Männer mit schwarzen Haaren hätten grau-schwarze Kleidung getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten gegen 12.50 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Beselerstraße aufgehebelt haben. Eine Bewohnerin habe verdächtige Geräusche gehört und die beiden Männer in der Wohnung überrascht. Beide seien aus der Wohnung geflüchtet, zu einem wartenden dritten Unbekannten in ein silbernes Auto auf der Beselerstraße gestiegen und davongefahren. Der Fahrer mit kurzen, grauen Haaren soll etwa 160 cm groß gewesen sein.

Alarmierte Polizisten leiteten eine Fahndung ein, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell