Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW in Venningen - Täter unbekannt

Bild-Infos

Download

Venningen (ots)

In der Nacht vom 26. auf den 27. August 2024 wurde in der Edenkobener Straße in Venningen ein PKW mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrerseite des Fahrzeugs der Geschädigten mit einem spitzen Gegenstand. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17:30 Uhr am Montag und 16:30 Uhr am Dienstag. Die Tat wurde erst entdeckt, als die Fahrzeughalterin zu ihrem PKW zurückkehrte. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell