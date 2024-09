Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnell durch die Kartonfabrik

Annweiler-Sarnstall (ots)

Am Vormittag des 30.08.2024 führte die Polizeiwache Annweiler eine Geschwindigkeitskontrolle in der Wasgaustraße in Annweiler-Sarnstall durch. Die Straße führt dort durch das Firmengelände der Kartonagefabrik Buchmann GmbH und es herrscht reger Fußgänger- und kreuzender Werksverkehr, weshalb die Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h begrenzt ist. Bei der Kontrolle wurden 80 Fahrzeuge gemessen, wovon 13 Fahrzeugführer gebührenpflichtig wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit verwarnt werden mussten. Der Höchstwert lag bei 46km/h. Die Polizei Annweiler beabsichtigt dort weitere Kontrollen durchzuführen.

