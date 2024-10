Polizei Köln

POL-K: 241020-1-K 61-Jähriger von Straßenbahn erfasst - lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Samstagabend (19. Oktober) in der Kölner Innenstadt ist ein 61-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Straßenbahn gegen 23.15 Uhr von der Haltestelle Rudolfplatz in Richtung stadtauswärts an und überquerte hierbei den Habsburgerring. Kurz hinter der Kreuzung soll der wohnungslose Mann auf die Gleise getreten und von der Bahn erfasst worden sein. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der 59-jährige Bahnfahrer erlitt einen Schock und kam auch in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte die Spuren am Unfallort. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (ja/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell