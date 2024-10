Polizei Köln

POL-K: 241022-3-K 71-Jähriger auf dem Heimweg überfallen - Polizei sucht nach Zeugen

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (16. Oktober) ist ein 71-Jähriger Kölner auf dem Weg nach Hause mutmaßlich bei einem Überfall in Köln-Hohlweide schwer verletzt worden.

Fest steht, dass der 71-Jährige gegen 0.35 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Vischerringsstraße aus der Linie 3 stieg und in Richtung Schlagbaumsweg ging. Dort kam er mit einer Erinnerungslücke von etwa einer Stunde verletzt an. Am Tag darauf wurde er mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Laut rechtsmedizinischer Untersuchung ist wahrscheinlich, dass der 71-Jährige niedergeschlagen wurde. An einen Überfall kann er sich nicht erinnern. Da das IPhone 8, die Brille und die Geldbörse des Seniors mit Bargeld und persönlichen Papieren verschwunden sind, gehen Ermittler davon aus, dass der 71-Jährige Opfer eines Überfalls wurde.

Von dem fehlenden Mobiltelefon wurde die Frau des Kölners Mittwochmittag mehrfach angerufen. Möglicherweise hat der Täter das iPhone 8 weggeworfen und ein Finder den hinterlegten Notfallkontakt angerufen.

Die Kriminalbeamten suchen nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Verbleib der Beute, insbesondere des fehlenden Mobiltelefons machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/de)

