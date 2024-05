Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Der Polizei Altenburger Land wurde am 11.05.2024 gegen 19:30 Uhr ein Einbruch in den Baumarkt in der Johann-Christian-Kluge-Straße mitgeteilt, als mehrere unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu dem Außenlager des Baumarktes verschafft hatten. Vermutlich wurde die Täter bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten daraufhin noch vor Eintreffen der Polizei ohne Beutegut und über ein angrenzendes Feld. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0121210/2024 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell