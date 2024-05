LPI-G: Schreckschusswaffe abgefeuert

Altenburg (ots) - Altenburg: Polizeibeamte bemerkten gestern Abend (12.05.2024), gegen 22:45 Uhr, dass sich unbekannte an einem Parteibüro in der Kesselgasse zu schaffen machten. Die Täter hinterließen hierbei einen Schriftzug auf dem Fensterbrett und brachten einen Aufkleber an die Glasscheibe an. Zudem konnte ein kleiner Steinschlag in der Scheibe verzeichnet werden, dessen Ursache bis dato nicht geklärt werden ...

mehr