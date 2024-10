Polizei Köln

POL-K: 241023-5-K Geldautomatensprengung in Mülheim - Tatverdächtige flüchten mit Kombi

Köln (ots)

Nach einer Geldautomatensprengung in der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober) auf der Frankfurter Straße im Stadtteil Mülheim fahndet die Polizei nach zwei dunkel gekleideten Männern. Sie sollen ohne Beute in einem auf der der Steinkopfstraße abgestellten schwarzen Kombi in Richtung Montanusstraße geflüchtet sein. Durch die Explosion wurden Fensterscheiben an Geschäften im Umfeld beschädigt. Die Eingangstür des Kiosks, vor welchem der Geldautomat steht, wurde aus der Verankerung gerissen. Ein hinzugezogener Statiker gab nach Überprüfung des Gebäudes Entwarnung.

Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr eine Explosion gehört und von dem Geldautomaten aufsteigenden Rauch gemeldet.

Hinweise zum Tatgeschehen, zum Fluchtwagen sowie zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

