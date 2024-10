Polizei Köln

POL-K: 241023-4-K Schussabgabe in Kalk - Getöteter war mehrfach Ziel von Angriffen in den vergangenen Wochen

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldung Ziffer 5 vom 22. Oktober 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5892847

Ziffer 4 vom 30. August 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5854453

Ziffer 1 vom 6. September 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5859266

Ziffer 2 vom 18. September 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5867286

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach den gestrigen tödlichen Schüssen auf einen 32 Jahre alten Mann vor einem Fitness-Studio in Köln-Kalk liegt das Obduktionsergebnis vor. Demnach ist er an den Folgen eines Bauchschusses verstorben.

Bei dem Getöteten handelt es sich um einen Mann, der in den vergangenen Wochen bereits mehrfach von Ermittlungen zu Schüssen auf Häuser (EG Kalasch) betroffen war.

1. Fall

In Köln-Ostheim hatten bislang Unbekannte am 29. August mit einer vollautomatischen Waffe Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus auf der Servatiusstraße abgegeben, in dem der 32-Jährige sich öfter aufhielt.

2. Fall

In der Nähe seiner Wohnung in Hürth-Kalscheuren auf der Beerstraße hatten Unbekannte am 6. September ebenfalls Schüsse auf ein Haus abgegeben.

3. Fall

Auch die Handgranate, die am 18. September unter einem ausgebrannten BMW X6 auf dem Uta-Renn-Platz in Köln-Ostheim entdeckt worden war, steht im Zusammenhang mit den Ermittlungen, in denen der Getötete als Ziel der Angriffe geführt wird.

Vernehmungen des 32-Jährigen hatten nicht zur Erhellung der Sachverhalte geführt. Maßnahmen der Polizei zu seinem Schutz wurden an seinen Wohn- und Aufenthaltsorten eingeleitet. Ermittlungen haben inzwischen ergeben, dass er am Dienstagnachmittag (22. Oktober) seinen Standort auf sozialen Medien in Echtzeit veröffentlicht hatte. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell