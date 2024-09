Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240906-1: Unbekannter schoss auf Gebäudefassade

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Staatsanwaltschaft Köln, Polizei Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

In der Nacht zu Freitag (6. September) haben Polizisten die Fahndung nach einem unbekannten Täter aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in Hürth-Kalscheuren mehrere Schüsse abgegeben zu haben. Unbeteiligte Zeugen meldeten die Schussgeräusche an die Polizei. Ein dunkel gekleideter Mann soll sich vom Tatort auf einem Motorroller entfernt haben.

Laut ersten Informationen soll der Täter gegen 3.30 Uhr auf zwei nebeneinander liegende Wohn- und Geschäftshäuser an der Beerstraße gezielt und mehrfach geschossen haben. Polizisten stellten Einschusslöcher an der Hausfassade fest. Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt in den Räumlichkeiten, blieben jedoch unverletzt. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sperrten den Tatort ab und sicherten Spuren. Beamte der Polizei Köln und des LKA unterstützten bei der Tatortarbeit.

Die Kriminalpolizei in Köln hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (rs)

