Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240905-3: Einbrecher drangen in Wohnhaus ein

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Mittwoch (4. September) in ein Wohnhaus in Frechen-Königsdorf eingebrochen sein sollen. Nach Aufhebeln eines Fensters sollen sie mehrere Räume durchwühlt und Schmuck, ein Notebook und weitere Wertgegenstände entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen der oder die Täter im Zeitraum von 14 Uhr bis 19 Uhr in das Wohnhaus in der Nähe des Schwalbenweges eingedrungen sein. Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, sie habe im Bereich des Tatortes zwei ihr unbekannte Männer beobachtet. Einer der Täter soll eine Sweatjacke getragen und die Kapuze über den Kopf gezogen haben. Der andere Unbekannte habe einen Dreitagebart sowie dunkle Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Ob diese Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell