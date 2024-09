Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240905-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Weitere Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (4. September) in Pulheim-Stommeln ist die Fahrerin (49) eines VW schwer verletzt worden. Die Fahrerin (23) eines Fiat erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die 49-Jährige gegen 7.20 Uhr auf der Landesstraße (L) 93 in Richtung Stommeln gefahren. Gleichzeitig sei die 23-Jährige in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die VW-Fahrerin unmittelbar hinter einer Unterführung von ihrem Fahrstreifen links in den Gegenverkehr abgekommen. Die Fahrerin des Fiat habe versucht, auszuweichen und habe nach ersten Ermittlungen nach links in den Gegenverkehr gelenkt. Dabei touchierte der Fiat den VW. Beide Autos gerieten ins Schleudern und kollidierten mit der Schutzplanke.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 8.50 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell