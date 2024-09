POL-REK: 240903-2: Landrat Frank Rock begrüßt neue Polizistinnen und Polizisten im Rhein-Erft-Kreis

Wesseling (ots) - Zwei weitere Frauen beim Unfall leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (31. August) in Wesseling ist die Fahrerin (39) eines Mercedes schwer verletzt worden. Zwei weitere Frauen (37, 40) zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Nach derzeitigem Sachstand sei die 37-Jährige zusammen mit ihrer ...

