POL-DU: Schermbeck/Duisburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Versuchtes Tötungsdelikt - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots) - Ein bislang Unbekannter drohte am Freitagabend (7. Juni, 21:45) einer Mitarbeiterin (46) eines Discounters auf der Herzogstraße mit einem Messer und verlangte Geld aus der Kasse. Er legte seine Einkäufe auf das Kassenband, zückte ein Messer und hielt es der Dame an der Kasse vor. Als zwei Kunden an der Kasse erschienen, ergriff der Mann die Flucht. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen ...

mehr