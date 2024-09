POL-REK: 240902-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots) - Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen dauern an Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Am Freitagabend (30. August) ist ein noch nicht identifizierter Mann bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Kaster so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Rettungskräfte und ein Notarzt hatten zuvor noch um das Leben des Unbekannten gekämpft. Die Polizei ...

mehr