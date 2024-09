Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240901-1 Hürth - Blutprobe bei Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall angeordnet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag, 31.08.2024 gegen 21:32 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Eine Autofahrerin habe mit ihrem Fahrzeug seinen geparkten Pkw beschädigt und sei dann in Hürth über die Bonnstraße in Fahrtrichtung Eschweilerstraße geflüchtet. Alarmierte Polizeibeamte konnten die flüchtige Autofahrerin im Rahmen der Fahndung anhalten. An ihrem VW befanden sich frische Unfallschäden. In der Atemluft der 35-jährigen Hürtherin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und nahmen die Fahrerin mit zu einer Polizeiwache wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Während der Blutentnahme griff die Frau einen Polizeibeamten an. Daraufhin musste sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Weitere Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort. Die Frau muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (pk)

