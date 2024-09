Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240903-1: Zwei Jugendliche von Unbekannten mit Schlagstock angegriffen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndet nach zwei männlichen Unbekannten im Alter von 15 bis 17 Jahren, die am Montagabend (2. September) in Kerpen-Türnich zwei Jugendliche (beide 15) mit einem Schlagstock und einem Nothammer angegriffen und verletzt haben sollen. Ein Täter mit schwarzen Locken soll eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Der andere sei mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die beiden Geschädigten gegen 22 Uhr an der Heerstraße unterwegs gewesen sein. Im Bereich einer Bushaltestelle seien sie von den beiden Unbekannten mit Schlagstock und Nothammer attackiert worden. Die Täter sollen anschließend in Richtung Markplatz geflüchtet sein. Beide Jugendliche erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten einen der 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach den Flüchtigen ein. Sie stellten den Nothammer sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

