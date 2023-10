Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw durchwühlt/ Straßenraub

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Tages wurden Am Südenberg ein brauner Skoda und ein grauer VW Beetle durchwühlt. In dem Skoda riss der Täter ein Paket auf. Gestohlen wurde jedoch nichts. Ähnlich lief an der Straße Auf der Emst ab, wo ein Audi A4 durchwühlt wurde. Der Täter riss einen verschlossenen Briefumschlag auf, fand aber offenbar nichts für ihn Verwertbares. Wie der Täter in die Fahrzeuge kam, ist unbekannt.

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr lief ein blutüberströmter Mann über die Hans-Böckler-Straße. Passanten erklärte er, dass "gesucht" werde. Polizeibeamte machten sich nun tatsächlich auf die Suche nach ihm. Als sie ihn entdeckten und ansprachen, weigerte er sich, sich auszuweisen und wollte wegrennen. Als ihn die Polizeibeamten festhielten, trat er nach den Beamten, sperrte sich und schrie um Hilfe. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Der 66-jährige Iserlohner wirkte verwirrt. Er sagte, er habe auf der Treppenstraße einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Ein ihm Unbekannter habe ihm die Geldbörse aus der Tasche gezogen und sei weggerannt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Raubs gegen Unbekannt und eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 66-jährigen Iserlohner. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell