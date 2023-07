Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Geld bei Einbruch in Firma gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 27.7.2023 in eine Lagerhalle einer Firma auf der Straße Borgfeld in Stromberg ein. Der oder die Täter zerschlugen ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen und stahlen Geld aus den Büroräumen. Wem sind dort verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

