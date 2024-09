Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240904-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beim Überqueren der Fahrbahn angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Hermülheim am Dienstagmorgen (3. September) mit einem Kleinbus ist ein Junge (8) auf einem Tretroller leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll die Fahrerin (62) eines kleinen Schulbusses gegen 7.45 Uhr auf der Luxemburger Straße aus Richtung Horbeller Straße in Richtung Bonnstraße gefahren sein. In Höhe einer Querungshilfe im Bereich der AOK-Straße habe der 8-Jährige gleichzeitig die Luxemburger Straße in Richtung AOK-Straße überqueren wollen und sei mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn getreten. Die 62-Jährige habe eigenen Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Jungen erfasst. Bei dem Zusammenstoß zog sich das Kind die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

