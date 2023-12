Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrollen verliefen "positiv"

Bleicherode/Nordhausen (ots)

Im Zusammenhang mit Kontrollen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern und der damit einhergehenden Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol/Drogen wurden mehrere berauschte Fahrzeugführer festgestellt.

Am Freitag, gegen 16:20 Uhr, kontrollierten Beamte in Bleicherode in der Löwentorstraße ein Kleinkraftrad. Im Rahmen der Kontrolle konnten bauliche Veränderungen und eine damit zusammenhängende Leistungssteigerung festgestellt werden. Da der 18-Jährige nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnisklasse war, um das "getunte Gefährt" zu führen, wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde das Kleinkraftrad zur weiteren Begutachtung sichergestellt.

Darüber hinaus verlief ein Drogentest beim Fahrer positiv, so dass eine Blutentnahme im Klinikum Bleicherode veranlasst wurde.

In Nordhausen, in der Langen Straße, war der Drogentest bei einem 24-Jährigen PKW-Fahrer gegen 22:00 Uhr ebenfalls positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus.

Etwa 1 Stunde später ging den Beamten "Am Salzagraben" ein 30-Jähriger E-Scooter Fahrer ins "Netz". Der Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an, so dass auch in diesem Fall eine Untersagung der Weiterfahrt erfolgte und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell